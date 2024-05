In Europa scompare un bambino ogni due minuti

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 25 maggio 2024) AGI - Sono 250mila le segnalazioni di bambini scomparsianno in, che corrisponde alla scomparsa di undue. Nello specifico, solo in Italia nel 2023 sono stati segnalati 21.951 casi di bambini di cui sono state completamente perse le tracce. Lo rende noto Telefono Azzurro che in occasione della Giornata internazionale dei bambini scomparsi, il 25 maggio, aderisce alla campagna "Missing Dreams" lanciata da Missing Children Europe, la federazione europea che si occupa di bambini scomparsi e sfruttati sessualmente e che coordina le linee telefoniche 116.000 - numero unico Europeo per Minori Scomparsi, gestito in Italia proprio da Telefono Azzurro. Missing Children Europe pubblicaanno, in occasione della Giornata internazionale dei bambini scomparsi, il rapporto Figures and Trends. Questo rapporto raccoglie e analizza i dati provenienti dalla sua rete di linee telefoniche dirette per aiutare i professionisti a comprendere meglio la complessità del problema e a sviluppare strategie efficaci per proteggere i bambini vulnerabili.