(Di sabato 25 maggio 2024) 1L’Hospice “La casa nel Parco”, il centro residenziale di cure palliative di Perugia e afferente al Distretto del Perugino in occasione della 23esima della Giornata Nazionale del Sollievo ha organizzato l’iniziativa “Esse come Sollievo, percorsi educativi nei luoghi della cura”, che prevede l’incontro tra studenti di scuola superiore secondaria e operatori delle cure palliative presso la struttura sanitaria. Gli obiettivi dell’iniziativa sono: incrementare la consapevolezza rispetto al significato della cura, dare valore alla qualità della vita e accrescere la conoscenza degli studenti sulle cure palliative, riducendo il pregiudizio ad esse associato. In questa prima edizione sono state invitate due scuole, il Liceo Galileo Galilei e l’Istituto Cavour-Marconi-Pascal di Perugia, i cui studenti (due gruppi di circa 20 persone) si sono recati all’Hospice con incontri di circa due ore.

