In bici da Cervia a Venezia per festeggiare

(Di sabato 25 maggio 2024) Le imprese non vengono mai da sole. Per celebrare degnamente la promozione del Cesena in B, un gruppo di amici col dna bianconero ha deciso di mettersi sui pedali percorrendo la ‘Rotta del Sale’ da, un itinerario di 320 chilometri affrontati su ghiaia e strade sterrate, lontano dalle frequentate arterie di comunicazione e in mezzo alla natura, godendosi il momento, il panorama e, soprattutto, il motivo del viaggio. "Non siamo nuovi a esperienze del genere – raccontano Thomas Biondi, Stefano Milini ed Enrico Macrelli, i tre protagonisti – dal momento che nel 2010 perla conquista della serie A, abbiamo percorso, sempre in, 700 chilometri, partendo dalla Finlandia e raggiungendo Capo Nord". L’entusiasmo dei tre amici è alimentato da una passione, quella per il calcio, che dura da una vita: "Ho 40 anni – rilancia Biondi – e da almeno 25 stagioni rinnovo l’abbonamento al Manuzzi.

