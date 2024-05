(Di sabato 25 maggio 2024) Firenze, 25 maggio 2024 – Un’in linea con le precedenti. Chi sperava in un’inversione di tendenza per la stagione 2024 resterà deluso. Parola di Bernardo Gozzini, amministratore unico del consorzio Lamma.torrida, Gozzini? "E’ probabile, anche se le previsioni così a lungo termine non possono garantire un indice di affidabilità troppo elevato. Quel che appare certo già fin da ora è che ci troviamo in un trend che va nel solco delle ultime stagioni estive". Quindi caldissime… "I modelli indicano i mesi di luglio e agosto con temperature superiori alla media e precipitazioni tendenzialmente scarse. Il tutto dovuto al rinforzo del monsone africano, che potrebbe portare adiin alcuni casi superiori addirittura a quelle degli ultimi anni. Giugno, invece, potrebbe presentare una maggiore instabilità, soprattutto nella prima parte del mese". Parliamo dei fenomeni estremi, sempre più comuni nelle nostre estati.

La moda ha un grandissimo potenziale comunicativo. Un esempio perfetto: le righe colorate, in gran voga nell’Estate 2024 sul vestito ma anche su scarpe e borse, sono sinonimo di spensieratezza, gioia di vivere, semplicità e fascino naturale, per questo conquistano il cuore e il guardaroba di molte donne. iodonna

E’ tempo di “Festa Totale” per PAOLA & CHIARA. Con l’arrivo dell’estate 2024 le sorelle del pop italiano tornano con un nuovo singolo disponibile in radio e in digitale da venerdì 24 maggio e pubblicato per la Columbia Records/Sony Music Italy. superguidatv

In arrivo un’altra estate rovente. "Ondate di calore più forti rispetto all’anno scorso" - In arrivo un’altra estate rovente. "Ondate di calore più forti rispetto all’anno scorso" - Gozzini, amministratore unico del consorzio Lamma, e l’afa che verrà in Toscana: "Giugno instabile, ma luglio e agosto con temperature superiori alla media" ... lanazione

Voluminøse læber til sommeren: råd og naturligt middel - Voluminøse læber til sommeren: råd og naturligt middel - La risposta è no. I balsami rimpolpanti per le labbra, le creme ad azione riempitiva, gli scrub per le labbra, le soluzioni a base di collagene e molto altro ancora possono aiutare ad avere labbra ... notizie

Milano. Estate all’Idroscalo: torna il bus 183 - Milano. estate all’Idroscalo: torna il bus 183 - Da Milano, usate M4 fino a Linate. Da qui, prendete il bus 183 per l’Idroscalo. In alcune giornate, la linea M4 è chiusa per test tecnici e sostituita dai bus BM4, informazioni a questa pagina. Per ... mi-lorenteggio