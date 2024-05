In arrivo tantissime multe - la motivazione sbalordisce gli automobilisti

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 25 maggio 2024) Multa per aria condizionata in auto: cosa dice il codice della strada, chi rischia sanzioni e chi è esente dal divieto Sapevate che con l’aria condizionata in auto rischiate una multa? Probabilmente no, questa norma del Codice della Strada tende a sfuggire alla maggior parte dei conducenti e infatti, appena arrivano le temperature più calde, le sanzioni iniziano a fioccare. Tuttavia, non tutti devono rispettare le medesime regole. Inper l’uso dell’aria condizionata in auto durante la sosta. (cityrumors.it)Questo non perché il Codice della Strada attui delle discriminazioni, ma perché i divieti e le limitazioni sull’accensione dell’aria condizionata in auto derivano dalla normativa sulla tutela ambientale e contro l’inquinamento atmosferico, che dipende dal tipo di motore del veicolo. Come anticipato, l’esistenza di una sanzione contro l’utilizzo dell’aria condizionata in auto è motivata dalle norme sulla tutela dell’ambiente dalle emissioni inquinanti non necessarie.