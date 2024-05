Imam al Politecnico Bloccato il sermone | La mia frase sul jihad è stata fraintesa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Nell’atrio di Palazzo Nuovo, la sede universitaria torinese occupata da oltre dieci giorni per "l’intifada studentesca" pro Palestina, venerdì scorso è rieccheggiata la parola, la guerra santa contro gli infedeli. A pronunciarla è stato Brahim Baya, uno dei responsabili della moschea Taiba di via Chivasso: "La Palestina è da sempre mira degli invasori, i palestinesi negli ultimi mesi hanno resistito a questa furia omicida ma sono ancora in piedi e il loro insegnamento arriva a noi. Questa loro sofferenza è una forma dinel più alto senso del termine come sforzo per difendere i propri diritti, la vita umana, la pace". Voleva essere una preghiera. Èpoda uno studente su You Tube e ha provocato il putiferio. L’università trasformata in moschea da un, anche se Baya in senso stretto non lo è. Con replica sfiorata ieri al, altro venerdì di passione.