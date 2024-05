Ilaria Salis ai domiciliari in Italia? L’avvocato ungherese | È fuori questione Il padre | Mai si farà accogliere da Meloni come Chico Forti

(Di sabato 25 maggio 2024) Non ci sarebbe alcuna possibilità al momento chepossa essere trasferita in. A sgombrare il campo dall’ipotesi più volte sollevata anche daldella 39enne èGyorgy Magyar, che assiste l’attivista nel processo per l’aggressione a un gruppo di estrema destra a Budapest. Secondo Magyar il trasferimento «è». Soprattutto alla luce dell’ultimo verdetto della Corte d’appelloche ha fatto uscire dal carcere, concedendole i. Quel verdetto «parla chiaro – spiegadeve rimanere nell’appartamento assegnato e può lasciarlo solo con permesso del giudice, per esempio, per andare a votare». Per l’attivista candidata con Avs alle prossime elezioni Europee non resta che attendere l’esito del voto, considerando poi che i tempi del processo rischiano di essere già parecchio lunghi: «Aspettiamo il risultato del voto europeo – dice Magyar – che potrebbe cambiare le cose, intanto, il processo va avanti».

"Durante l'udienza il giudice ha fatto sapere che ha mandato una istanza al ministro della Giustizia italiano perché in Ungheria l'immunità decorre dal momento della nomina. Per cui ha chiesto conferma al ministro della Giustizia italiano che effettivamente sussiste una nomina per la candidatura di Ilaria. tg24.sky

Ilaria Salis, rivelato il suo indirizzo in Ungheria. Il padre critica il Governo Meloni: “il Governo deve prendere subito posizione” Ilaria Salis è agli arresti domiciliari in Ungheria, ma nel corso dell’ultima udienza il giudice ha reso pubblico l’indirizzo dell’attivista. 361magazine

