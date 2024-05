Ilaria Salis ai domiciliari - il suo avvocato | “Escluso il rientro in Itali - resta in una casa in Ungheria”

Ilaria Salis, rivelato il suo indirizzo in Ungheria. Il padre critica il Governo Meloni: “il Governo deve prendere subito posizione” Ilaria Salis è agli arresti domiciliari in Ungheria, ma nel corso dell’ultima udienza il giudice ha reso pubblico l’indirizzo dell’attivista. 361magazine

Il giudice ungherese aveva rivelato l’indirizzo della casa in cui ora vive l’attivista. L’avvocato: “Escluso per ora il trasferimento in Italia. Bisogna aspettare le europee”. repubblica

Non ci sarebbe alcuna possibilità al momento che Ilaria Salis possa essere trasferita in Italia. A sgombrare il campo dall’ipotesi più volte sollevata anche dal padre della 39enne è l’avvocato ungherese Salis Gyorgy Magyar, che assiste l’attivista nel processo per l’aggressione a un gruppo di estrema destra a Budapest. open.online

Roberto Salis: "Ilaria felice ma provata, ha i segni delle cimici addosso" - Roberto salis: "ilaria felice ma provata, ha i segni delle cimici addosso" - Viste le difficoltà di trovare un alloggio con il tipo di contratto d'affitto richiesto per poter fare uscire ilaria salis dal carcere dove era reclusa, «abbiamo dovuto trovare una soluzione ... lastampa

Ilaria Salis ai domiciliari, il suo avvocato: “Escluso il rientro in Italia, resta in una casa in Ungheria” - ilaria salis ai domiciliari, il suo avvocato: “Escluso il rientro in Italia, resta in una casa in Ungheria” - L'avvocato ungherese di ilaria salis ha escluso che la 39enne possa trascorrere i domiciliari in Italia o nell'ambasciata italiana in Ungheria ... fanpage

Ilaria Salis, il legale ungherese: "Fuori questione i domiciliari in Italia" - ilaria salis, il legale ungherese: "Fuori questione i domiciliari in Italia" - "È fuori questione" l'ipotesi che ilaria salis possa trascorrere i domiciliari in Italia o nella nostra ambasciata a Budapest. Lo ha chiarito il legale ungherese della 39enne, Gyorgy Magyar. "Il verde ... tgcom24.mediaset