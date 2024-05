Ilaria Cucchi visita il carcere | Emergenza sovraffollamento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024) La senatriceha incontrato candidati ed elettori di Alleanza Verdi e Sinistra presso il mercato coperto di piazza Cavour. Ma prima si è recata in(tutti i parlamentari possonore i penitenziari; in più, lei è vicepresidente della commissione giustizia in Senato): una tappa obbligata per una persona con la sua storia, cioè un fratello morto mentre era in custodia cautelare. Ancor prima di arrivare in parlamento, laha fatto della difesa dei diritti dei detenuti la sua battaglia principale. A Forlì, in particolare, ha constatato "il problema della carenza di personale, del, della scarsa manutenzione". Nel dettaglio, "il personale mi ha riferito che, su una dotazione di organico che dovrebbe essere di 99 unità, la media è di 45, quindi quasi la metà. Un problema tipico delle carceri italiane è la frequenza di numerosi occupanti affetti da gravi patologie psichiatriche, per le quali le strutture non sono adeguate, e la numerosità di persone che hanno compiuto piccoli reati, che potrebbero scontare pene alternative e che rischiano di uscire in condizioni emotive e personali peggiori di quando sono entrate".