Il Venezia sbanca l’Avellola 3-4 - sfuma la finale playoff per la Primavera del Benevento

(Di sabato 25 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNeidel torneo2, esattamente come era accaduto un anno fa (nei quarti), anche in questa stagione il cammino della squadradelsi è interrotto per mano del. Questa volta in palio c’era laper essere promossi nel1, ma ad avere la meglio sono stati i lagunari (3-4) in un match (gara secca) che si è chiuso solo nei tempi supplementari. La sfida è terminata 3-3 al 90? con ilsempre costretto a rincorrere fin dai primi minuti quando Ladisa ha portato in vantaggio il. Alla mezz’ora, poi, è arrivato l’1-1 di Francescotti, vanificato a 42? dal nuovo vantaggio degli ospiti con Okoro. Nella ripresa al 7? Rossi ha rimesso la situazione in equilibrio con il 2-2, ma ancora una volta la retroguardia giallorossa si è fatta sorprendere in occasione del 2-3 di un incontenibile Okoro. Nel, ad un quarto d’ora dal triplice fischio, ilha prodotto il suo massimo sforzo agguantando il 3-3 con Pengue, lesto ad avventarsi per primo sulla palla in area dopo un rimpallo.