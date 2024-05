Il vecchio Pravaccio si rinnova Pronto il piano di riqualificazione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 25 maggio 2024) Pronti 13 milioni di euro per riqualificare il depuratore piùdella provincia. Inaugurato nel 1984, ildi Varese è al centro di un intervento di revamping complessivo finanziato dall’Ato, l’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale, e realizzato da Alfa, il gestore del servizio idrico integrato della provincia di Varese. Obiettivo garantire la massima qualità dell’acqua scaricata nell’Olona, scongiurando il pericolo multe per infrazione comunitaria. Il cantiere, partito a gennaio, proseguirà fino all’inizio del 2026. Un intervento radicale che dovrà essere eseguito senza mai fermare l’impianto: si opera sezione per sezione, rispettando gli standard qualitativi dell’acqua richiesti dalla normativa. Il depuratore continuerà a servire i comuni di Varese (in parte), Induno Olona e Malnate garantendo il trattamento di circa 35mila metri cubi di acqua al giorno (attualmente ne gestisce 30mila) per un numero massimo di abitanti equivalenti pari a 110mila.