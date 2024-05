Il tutorial della leghista per il voto disgiunto in Piemonte - scoppia il caso | Io per simpatia voto M5s – Il video

(Di sabato 25 maggio 2024) «L’importante è mettere la X su un altro candidato presidente che non sia Alberto Cirio». Così si conclude ilin cui Sara Zambaia spiega come effettuare il. Nel filmato, la consigliera regionale uscente e candidata alle prossime elezioni inscrive nella casella del proprio partito – La Lega – il proprio nome e quello di un altro candidato Stefano Allasia. Dopo aver posto la X sul simboloLega, mostra come dare la preferenza «per» alla candidata presidente del Movimento 5 Stelle, Sara Disabato, raccomandandosi di non votare per il presidente uscente Alberto Cirio, che pure è sostenuto dalla coalizione di centrodestra. Lega compresa. «Ilstrumentalizzato» In poche ore, ilin cui i consiglieri sconsigliano di votare il candidato presidente sostenuto dal loro partito è stato visto decine di migliaia di volte, tanto che gli stessi Zambaia e Allasia hanno commentato la vicenda: «È una becera strumentalizzazione politica».

Urne aperte dalle ore 7 di questa mattina fino alle ore 23, in Abruzzo dove gli elettori sono chiamati al voto per l'elezione del presidente della Regione e il rinnovo del consiglio regionale. Sono 305 i comuni al voto, per un totale di aventi diritto pari a 1.

