Il tesoretto di una borseggiatrice di Venezia - sotto sequestro una casa e un terreno | Comprati con i furti

(Di sabato 25 maggio 2024) Unae un. Sono questi i beni immobili appartenenti a una presuntasu cui il questore diGaetano Bonaccorso ha proposto di applicare le misure necessarie alper un valore complessivo di almeno 200 mila euro. Inoltre, per un anno e sei mesi la proprietaria non potrà frequentare soggetti pregiudicati e dovrà cercare un’occupazione stabile, oltre a rispettare gli orari di permanenza nella propria abitazione. Nello specifico, ad essere state applicate per disposizione del tribunale disono state la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e quella di prevenzione patrimoniale delfinalizzato alla confisca. Ad essere interessati sono une un immobile attualmente abitato che, si legge nel comunicato della questura, sarebbero stati acquistati dalla giovane grazie ai proventi di numerosicommessi nella città lagunare.

