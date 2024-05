Il terzo quesito del referendum proposto dalla Cgil

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 25 maggio 2024) Ildei quattro quesiti oggetto della raccolta firme dellariguarda i contratti di lavoro a tempo determinato. L’obiettivo dellaè cancellare la «liberalizzazione» dei rapporti a termine per limitarne l’utilizzo a casi specifici e temporanei. Un punto molto importante per il sindacato che utilizza ilper rivendicare la lotta alla precarietà nel mercato del lavoro. Da un punto di vista tecnico, un eventuale successo delreferendario determinerebbe un salto all’indietro della normativa italiana. I contratti di lavoro a tempo determinato potrebbero essere stipulati soltanto a fronte di esigenze specifiche o per sostituire lavoratori assenti (pensate alla classica sostituzione per maternità). I rapporti di lavoro a termine avrebbero una durata massima di 24 mesi e, se stipulati in assenza delle esigenze specifiche previstelegge econtrattazione collettiva, si trasformerebbero in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.