Il Terre sogna a Giulianova | Ce la giochiamo alla pari

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Sono quasi 3mila i tifosi attesi domani alle 16,30 al ’Fadini’ di, che per l’occasione dopo addirittura 15 anni riaprirà il settore distinti. Un dato che fa capire bene il clima infuocato che attenderà ildi Castelli nel primo gradino per conquistare la Serie D. I ragazzi di Maurizio Domizzi sfidano ilnella semifinale di andata degli spareggi (ritorno a Castelvetro il 2 giugno) a caccia della finale (9 e 16 giugno) con la vincente di Terranuova Traiana-Rieti. Gli oronero sono fermi da due settimane, dopo aver vinto la finale playoff con la Correggese, iladdirittura da un mese, visto che l’Eccellenza abruzzese si è chiusa il 28 aprile. "Arriviamosfida con lo spirito giusto – spiega mister Domizzi – e anche questa piccola sosta ci ha fatto bene. Loro sono fermi da più tempo, ma anche più riposati. Sappiamo che giocheremo con un contorno di pubblico da playoff per la B, non per la D, ma questo ci deve caricare, non intimorire.