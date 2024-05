Il telescopio James Webb vede la nascita di 3 delle prime galassie dell’universo nelle prime osservazioni del mondo

L'ESA ha rilasciato pubblicamente un set di immagini della prima campagna di osservazioni del telescopio spaziale Euclid, che stupiscono per il livello di dettaglio. Non sono solo spettacolari da vedere, ma contengono preziosi dati scientifici... dday

ASTRO ... è ora previsto per l'1 giugno 24 MAG ESA Euclid: nuove immagini dal telescopio spaziale ... smarthome.hwupgrade

Sono arrivate nuove immagini dall'Universo più profondo: qualcosa di mai visto prima - Sono arrivate nuove immagini dall'Universo più profondo: qualcosa di mai visto prima - Le prime immagini illustravano chiaramente il vasto potenziale del telescopio per esplorare l’Universo oscuro” – ha affermato la professoressa Carole Mundell, direttore scientifico dell’ESA – “Tutto ... tecnologia.libero

Le nuove immagini da Euclid: il telescopio spaziale europeo immortala pianeti neonati e ammassi di stelle - Le nuove immagini da Euclid: il telescopio spaziale europeo immortala pianeti neonati e ammassi di stelle - Per celebrare l'arrivo dei primi dati scientifici della missione, a un anno dal lancio del telescopio spaziale, l'Agenzia Spaziale Europea ha pubblicato cinque scatti inediti dell'universo ... corriere