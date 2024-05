Il tecnico | Primo tempo di grandissima qualità - poi forse ci siamo un po’ seduti Coach Banchi stanc - ma felice | Limitiamo i momenti negativi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Esausto per una gara nella quale ha dovuto spendere parecchie energie per tenere la squadra unita e concentrata, alla fine Lucaguarda al bicchiere mezzo pieno. Essendo nei playoff quello che conta veramente è ottenere il successo soprattutto se questo avviene davanti al proprio pubblico e viene difeso il fattore campo. Certo è che bisogna imparare a chiudere le partite subito per non cadere in pericolose trappole. "stati bravi a vincere – spiega ilbianconero – trovando le giocate giuste nel finale di partita. E’ un dato di fatto che Venezia sia una grande squadra che può accendersi da un momento all’altro. Un altro dato di fatto è che abbiamo fatto undi, poiciun po’e la Reyer ha preso coraggio e fiducia. In difesa abbiamo fatto bene su Tucker, ma dobbiamo fare meglio in generale a fermare la loro vena realizzativa che non si ferma a quel giocatore.