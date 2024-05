Il Subbuteo Club Ascoli vince la Coppa Italia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024) Impresa delche ha conquistato a Castiglione della Pescaia lanella categoria Tradizionale, in cui si gioca rigorosamente con il materiale stile anni ’70. Stefano Flamini (capitano), Luca Ciabattoni, Paolo Finardi, Marco Perazzo e Augusto Vagnoni si sono imposti al termine di una cavalcata esaltante. E’ la prima volta che nella sua ventennale storia ilbianconeroun trofeo federale top e lo ha fatto battendo in finale Fiamme Azzurre Roma, detentore dello scudetto. L’ha chiuso il girone di qualificazione a punteggio pieno, rifilando due poker a Pantere Lucca e Granducato (entrambe le partite vinte 4-0) e un perentorio 3-1 al Cct Roma. Negli ottavi successo senza discussione contro lo Spes Livorno: 3-1. Più combattuti i quarti contro i quotati Warriors Aosta, vittoria per 2-1, ma passaggio del turno mai in discussione. In semifinale l’ha affrontato il Labronico Livorno, match impegnativo finto 2-2 e pass per la finale in virtù della differenza reti (11-9).