Il sogno rimandato | Comprare casa è impossibile

(Di sabato 25 maggio 2024)a Milano pare una missioneper un giovane lavoratore che può contare solo sulle sue forze (e finanze). Ne sa qualcosa Martin De Luca, programmatore informatico di 29 anni. Da quanto tempo vive a Milano? "Sono arrivato in città nel 2016, dalla Campania. Essendo in trasferta – all’epoca lavoravo per un’azienda di Salerno – avevo una “indennità giornaliera“ che usavo per pagarmi una stanza in affitto. Con il tempo, tra promozioni, cambi di azienda e aumenti sono riuscito a mettere da parte qualche risparmio". E ha pensato di? "Non subito. Sono sempre stato un po’ restio a chiedere un mutuo per l’acquisto di una, perché ho visto i sacrifici che i miei genitori hanno dovuto fare negli anni per pagare. Con la morte di mio padre, tutte le incombenze sono ricadute su mia madre, e poter dare un supporto economico alla mia famiglia è stato uno dei motivi che mi ha spinto a entrare subito nel mondo del lavoro".