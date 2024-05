Il sindaco ha ragione può chiudere l’asilo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 25 maggio 2024) Il Tar della della Lombardia ha respinto la domanda di sospensione della delibera di Giunta, che disponeva la sospensione delNido Magnolia dal prossimo anno scolastico, e delCoccinella dal successivo. L’ordinanza stabilisce che "a fronte del risultato di un’estensione del servizio a più utenti, la motivazione della scelta della Giunta comunale non appare affetta da irvolezza", ritenendo inoltre che il trasferimento dei bambini nella nuova sede, non possa qualificarsi come danno grave e irreparabile, non potendo configurarsi un interesse qualificato dei bambini ad avere un asilo nido di quartiere". La notizia degli accorpamenti, aveva sollevato proteste e polemiche tra i genitori.