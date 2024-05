Il signore dei cantieri | Lo scopo è restituire ai cittadini il territorio come spazio di relazione

(Di sabato 25 maggio 2024) TORRE DEL LAGO Una transenna di qua, una transenna di là, un lavoro su, un lavoro giù... ed è così che Viareggio, città del mare, sembra essersi trasformata in città, sì, ma del cantiere. Perché, difatti, sono diversi i fronti su cui gli operai e le ditte incaricate al ripristino e al riordino urbano della città, sono attivi. Alcuni in fase di avanzamento, e altri meno. Da via Mazzini al Belvedere, da Piazza Zara a Palazzo delle Muse, dallo Stadio dei Pini alla piscina comunale, Viareggio appare immersa nella polvere e nei progetti che l’assessore all’urbanistica, Federico Pierucci, continua a proporre, e approvare. Progetti a cui si aggiunge, adesso, con 2milioni d’investimento, anche l’intervento sulla marina di Torre del Lago, con lodi valorizzare il paesaggio, con il verde e l’arredo urbano, e di creare percorsi, vie, e spazi a favore di un turismo sostenibile e attento alle tematiche ambientali.

