Il segretario Nato Stoltenberg | L’Ucraina dovrebbe poter usare le armi occidentali per colpire in Russia

(Di sabato 25 maggio 2024) Ilgenerale della, Jens, invita i membri dell’Alleanza atlantica che fornisconoala porre fine al divieto di usarle perobiettivi militari in. “Penso sia giunto il tempo per gli alleati delladi eliminare molte delle restrizioni imposte sull’uso delledonate al, perché specialmente adesso, in un momento in cui si combatte a Kharkiv, vicino al confine, negare alla possibilità diquestecontro obiettivi militari legittimi sul territorio russo renderebbe molto difficile per loro difendersi”, affermain un’intervista al magazine britannico The Economist. Secondo la testata, il destinatario implicito dell’appello rivolto dalgenerale è il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, e in particolare la sua politica verso gli aiuti a Kiev che stabilisce a priori ciò che gli ucraini possono e non possono attaccare con i sistemi forniti dagli americani.

