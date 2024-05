Il Sassuolo saluta il ds Rossi Divorzio dopo 13 stagioni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) "Ile il ds Giovannicomunicano di interrompere il loro rapporto professionale al termine della stagione corrente". Un comunicato di poche righe per confermare quanto fosse nell’aria da un po’, ovvero ildeldal dirigente toscano. Ringraziato dalla società ‘per l’impegno, la dedizione e la grande professionalità dimostrata in questi anni di lavoro’ al termine di quella che, per, è stata la 13ma stagione in neroverde. Arrivò nel 2006/07, in C1, salì in B con Allegri, di cui è amico fraterno dai tempi dell’Aglianese, società pistoiese dove militarono entrambi nei primi anni duemila, lasciandouna prima volta nel 2010. Destinazione Juve, quattro anni da Responsabile del settore giovanile prima di tornare nelneopromosso in A, nel 2013. "Sono stato all’Università – disse alludendo alla sua esperienza in bianconero – e mi metto a disposizione".