Il sannita Pietro Iarriccio convocato per gli Europei MaxiBasket di Pesaro 2024

Il beneventano pietro iarriccio è stato convocato per la rappresentativa italiana master 45 agli europei MaxiBasket che si terranno a Pesaro dal 21 al 30 Giugno 2024. Rientra dunque nella lista dei 14 ... tvsette