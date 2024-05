Il salto di qualità? Merito di voi reggiani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024) Senza nulla togliere ai tanti bravi giocatori passati negli ultimi anni a Reggio, era dai tempi di Rimas Kaukenas che non si vedeva un veterano così decisivo per i colori biancorossi. Jamar ‘Il chirurgo’ Smith incarna alla perfezione il significato di vincente. Quello che porta il gruppo a un livello superiore, prima con l’esempio negli allenamenti e nella condotta e poi con le prestazioni in partita. Mai un atteggiamento sopra le righe, mai una parola fuori posto. ‘Semplicemente’ tantissima leadership che gli proviene dall’esperienza maturata ad alto livello e dalla fiducia che anche coach Priftis nutre nei suoi confronti. Per tutti questi motivi la carta d’identità - che ci ricorda che ad aprile compirà 38 anni – diventa automaticamente un dettaglio che ha poca importanza. Smith, ci dica la verità: si aspettava una stagione così positiva? "A dire il vero ho avuto buone sensazioni fin dal precampionato e dalle prime amichevoli.