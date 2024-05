Il ‘rompete le righe’ dei nerazzurri | Ciao Dire Stefanelli saluta il Pisa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 25 maggio 2024) Ultimo giorno di scuola per i calciatori, ieri di fronte al loro ultimo allenamento prima dell’interruzione delle attività da San Piero a Grado. Per qualcuno sarà un arrivederci, per qualcun altro un addio. Come nel caso di Stefano. Una giornata di saluti per ilttore sportivo delSporting Club che, fin dalle prime ore della mattinata, ha supervisionato l’allenamento, come sempre accaduto. Da uomo di campo e di spogliatoio,è sempre stato vicino alla squadra per tutta la stagione. Nei prossimi giorni infatti arriverà l’ufficialità, come passaggio formale, del suo addio con la società, per passare alla Juventus da braccio destro di Cristiano Giuntoli. Rimarrà comunque afino a metà giugno per concludere i lavori e predisporre il trasloco a Torino. "’, teniamoci in contatto", gli rivolgono come saluto i calciatori e lo staff nerazzurro.