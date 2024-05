Il ritorno de Il Pianeta degli Sconti su PlayStation Store | un’occasione imperdibile per tutti i videogiocatori

Leggi tutta la notizia su esports247

(Di sabato 25 maggio 2024) Gli appassionati di videogiochi ( e possessori della console Sony) saranno entusiasti di sapere che “Il” è tornato su, portando con sé una vasta gamma di giochi in offerta a prezzi stracciati. Questa promozione, una delle più amate dal pubblico, offrefino al 95% su una selezione di titoli per PS5 e PS4, rendendo accessibili sia produzioni tripla-A che gemme nascoste a costi incredibilmente ridotti. La promozione include tantissimi giochi in offerta, quindi è impossibile elencarli. Tuttavia, ecco una selezione delle migliori offerte attualmente disponibili: – Alan Wake Remastered a 9,89€ (invece di 29,99€) – Sconto del 67% – Atomic Heart a 34,99€ (invece di 69,99€) – Sconto del 50% – Batman: Arkham Collection a 7,79€ (invece di 59,99€) – Sconto dell’87% – Call of Duty: Modern Warfare III Cross-Gen a 47,99€ (invece di 79,99€) – Sconto del 40% – Dead Space Digital Deluxe a 31,49€ (invece di 89,99€) – Sconto del 65% – Deathloop Deluxe Edition a 17,99€ (invece di 89,99€) – Sconto dell’80% – Demon’s Souls Digital Deluxe a 59,99€ (invece di 99,99€) – Sconto del 40% – Dragon Age Inquisition GOTY a 3,99€ (invece di 39,99€) – Sconto del 90% – Dragon Quest XI S Definitive a 23,99€ (invece di 39,99€) – Sconto del 40% – Doom Eternal Deluxe Edition a 17,49€ (invece di 69,99€) – Sconto del 75% – EA Sports FC 24 Ultimate a 43,99€ (invece di 109,99€) – Sconto del 60% – Fallout 76 a 9,99€ (invece di 39,99€) – Sconto del 75% – God of War III Remastered a 9,99€ (invece di 19,99€) – Sconto del 50% – Hogwarts Legacy: Digital Deluxe a 42,49€ (invece di 84,99€) – Sconto del 50% – LEGO Marvel Super Heroes a 3,99€ (invece di 39,99€) – Sconto del 90% – Lies of P Deluxe Edition a 48,99€ (invece di 69,99€) – Sconto del 30% – One Piece Odyssey a 14,69€ (invece di 69,99€) – Sconto del 79% – Persona 3 Reload a 48,99€ (invece di 69,99€) – Sconto del 30% – Raccoon City Edition (Resident Evil 2+3) a 14,99€ (invece di 59,99€) – Sconto del 75% – Resident Evil 7 Gold + Village Gold a 29,59€ (invece di 79,99€) – Sconto del 63% – Returnal Digital Deluxe a 49,49€ (invece di 89,99€) – Sconto del 45% – Salt and Sanctuary a 1,79€ (invece di 17,99€) – Sconto del 90% – Sniper Elite 4 Digital Deluxe a 4,99€ (invece di 99,99€) – Sconto del 95% – Tales of Zestiria a 2,99€ (invece di 29,99€) – Sconto del 90% – Star Wars Jedi: Survivor Deluxe a 49,99€ (invece di 99,99€) – Sconto del 50% – The Dark Pictures Anthology: House of Ashes a 9,89€ (invece di 29,99€) – Sconto del 67% – The Last of Us Parte I a 49,59€ (invece di 79,99€) – Sconto del 38% – Unicorn Overlord a 44,99€ (invece di 59,99€) – Sconto del 25% – XCOM 2 a 2,49€ (invece di 49,99€) – Sconto del 95% “Il” rappresenta un’opportunità unica per arricchire la propria libreria di giochi senza spendere una fortuna e conche arrivano fino al 95%, è il momento perfetto per acquistare quei titoli che avete sempre desiderato.