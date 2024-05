Il rischio grande sete | Non ci sono segnali che l’acqua mancherà Laghi e invasi stracolmi

(Di sabato 25 maggio 2024) Firenze, 25 maggio 2024 – Le piogge eccezionali degli ultimi mesi hanno riempito ie buona parte delle falde della Toscana, ma con l’estate in arrivo, l’abbondanza o meno di acqua dipenderà soprattutto dalle temperature. Per questo, i singoli gestori del servizio idrico regionale e Ait, l’Autorità idrica toscana, non abbassano la guardia. "Faremo il punto completo a giugno – spiega il direttore dell’Ait, Alessandro Mazzei – insieme a tutti i gestori, dato che la nostra rilevazione ha carattere trimestrale. Al momento, il quadro è molto buono: Montedoglio è al massimo della sua capienza storica, pari a circa 125 milioni di metri cubi; la diga del Calcione, che fa sempre parte del sistema di Montedoglio, è al colmo; Bilancino è al 98%. Solo sulla costa livornese e all’Isola d’Elba la situazione non è ancora tornata com’era prima dell’emergenza idrica del 2022, nel senso che le falde non hanno più recuperato gli stessi livelli.

