Il Redditometro lascia il posto all’IA | i nuovi metodi del Governo per la lotta all’evasione

(Di sabato 25 maggio 2024) Ilha ufficialmente annullato il ritorno del cosiddetto, l’algoritmo introdotto fin dagli anni ’70 che utilizza i dati sul patrimonio per trovare le grandi anomalie tra entrate e spese dei contribuenti e di conseguenza eseguire controlli su possibili evasori fiscali. Cambia quindi la strategia dell’esecutivo per recuperare i soldi dfiscale. Il cosiddetto fisco amico e l’impiego di nuove tecnologie sarà al centro della strategia delper recuperare almeno parte degli oltre 85 miliardi di euro evasi ogni anno al fisco dai contribuenti italiani. Fondi preziosi per lo Stato che si trova a dover far fronte a una situazione complessa per i conti pubblici. Bocciato il, arriva l’IA Per alcuni giorni è sembrato possibile che ilreintroducesse il cosiddetto. La norma, proposta dal viceministro all’Economia Maurizio Leo, era arrivata fino in Gazzetta ufficiale e soltanto un intervento diretto della presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha evitato il suo ritorno.