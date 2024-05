Il racconto rosa di Tadej Pogacar al Giro d’Italia

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 25 maggio 2024) In un’epoca nella quale polizieschi e noir non sono più parolacce letterarie e nessuno più si vergogna di farsi beccare in pubblico a leggere quella “carta sprecata insozzata di inutilità”, come li definì, con parecchio astio e spirito snob, il filosofo Michail Michajlovic Bachtin, e le serie tv abbondano infarcite di trame complicate e sviluppi imprevedibili, ci si sta forse scordando che possono esistere storie piacevoli, capaci pure di appassionare, anche senza colpi di scena o stupefacenti accadimenti imprevisti. Sono tempi difficili, questi, per racconti semplici e dalla trama lineare. Il vorace desiderio di essere stupiti per forza ci trasforma in noia tutto ciò che si conclude nella maniera in cui avevamo pensato potesse concludersi. Va così con la letteratura, con il cinema o con le serie tv, va così anche quando c’è di mezzo lo sport. Quando i corridori sono partiti da Venaria Reale tre settimane fa per correre il, c’era la certezza quasi assoluta cheavrebbe vestito presto la magliae che ci sarebbe salito lui divestito sul gradino più alto del podio di Roma, domani, domenica 26 maggio.