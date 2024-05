Il progetto ’Neetopia’ Dieci ragazzi verso il lavoro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024) Al fianco dei giovani per costruire il loro futuro. Intercettare, ingaggiare e attivare per costruire insieme percorsi di crescita: sono queste le azioni cardine che centrano l’obiettivo del, redatto dalGiovani - Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Cesena nell’ambito della partecipazione del Comune all’Avviso pubblico di ANCi “Link! Connettiamo i giovani al futuro”, e interessato in questi giorni dall’avvio di una nuova, importante, fase. I Neet (Not in Education, Employment or Training) sono giovani che non studiano, non hanno une non sono impegnati in percorsi formativi. Il“Neetopia” nasce proprio con l’obiettivo di favorire percorsi di attivazione per le ragazze E idel territorio che si trovano in questa condizione, ovvero che non sono impegnati in contesti formativi, lavorativi e/o sociali. Ilsi articola in tre fasi.