Il prof | Censurare la Divina Commedia? Anche i musulmani devono studiare Dante

(Di sabato 25 maggio 2024) Alberto Casadei,essore di letteratura all’università di Pisa e coordinatore del gruppodell’Associazione degli Italianisti critica la decisione di esentare due alunnidi terza media dallo studio dellaa causa dello sfondo religioso del poema. «C’è un equivoco penetrato con la cancel culture e cioè che i contenuti di un’opera siano prioritari, così se un artista, uno scrittore o un pittore, considera negativamente una religione automaticamente va censurato. Deriva pericolosa, perché si dimentica la complessità della Storia e si nega la specificità dell’opera d’arte. Lanon è un testo di proselitismo o di propaganda religiosa, né viene letta o insegnata in quel modo a scuola», spiega in un’intervista a La Stampa. L’esenzione Secondo Casadei «la scuola dovrebbe insegnare proprio il rispetto di culture diverse e l’apondimento delle differenze del passato.

