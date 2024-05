Il primo paziente con l’impianto Neuralink | Mi ha reso indipendente - ora vorrei collegarlo a una Tesla e viaggiare da solo

(Di sabato 25 maggio 2024) Nel 2016, Noland Arbaugh subì una grave lesione del midollo spinale mentre nuotava in un lago. I dettagli che riesce a ricordare sono confusi. Si lanciò in acqua con i suoi amici, e poco dopo esservi entrato sbatté la testa contro qualcosa, o qualcuno. Non riusciva a muoversi ma lentamente risalì a galla. Da allora Arbaugh è paralizzato dal collo in giù. All’epoca andava all’Università, oggi ha 30 anni, e nel tempo ha imparato a muoversi su una sedia a rotelle e ad usare un piccolo joystick per comandare un iPad di fronte a lui. Nonostante sia riuscito ad adattarsi alla sua nuova realtà la parte più difficile, per lui, è sempre stata la sensazione di essere un peso per la propria famiglia. Nel gennaio del 2024, Arbaugh è diventato la prima persona a ricevere il dispositivo sperimentale di, chiamato Telepathy. Come funzionaL’interfaccia di paternità dell’azienda di Elon Musk decodifica i segnali di movimento inviati dal cervello e li trasforma in comandi per il computer.

Una sera sì e un'altra no mi metto in carica quasi come fossi un cellulare e la mattina dopo sono pronto a salire in sella sulla mia bicicletta ea pedalare veloce come non facevo ormai da. ilmessaggero

L’Azienda Ospedale impegnata nel sollievo per migliorare la vita dei malati - L’Azienda Ospedale impegnata nel sollievo per migliorare la vita dei malati - La cultura del sollievo per migliorare la qualità di vita dei malati è in Aoui un fatto ormai consolidato. In occasione del 26 maggio, Giornata Nazionale del Sollievo, si è fatto il punto sull’applica ... giornaleadige

Siracusa, un confronto sul lavoro per il primo appuntamento della Settimana nazionale della Sclerosi Multipla - Siracusa, un confronto sul lavoro per il primo appuntamento della Settimana nazionale della Sclerosi Multipla - Prende il via oggi la Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla (25 maggio -2 giugno). Per le oltre 140mila persone con sclerosi multipla in Italia sarà una settimana densa di appuntamenti, che si s ... siracusanews

Come scegliere l’analgesico o l’antinfiammatorio, evitando errori comuni (e pericolosi) - Come scegliere l’analgesico o l’antinfiammatorio, evitando errori comuni (e pericolosi) - Anche quando si prendono questi farmaci per dolori non gravi è bene consultare il medico per avere massima efficacia e minimi rischi. Non vanno presi più a lungo di quanto presritto e a più riprese pe ... corriere