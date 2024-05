Il primo LLM Made in Italy ha più di un problema

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di sabato 25 maggio 2024) Esattamente un mese fa, molti quotidiani e organi di stampa avevano dedicato ampio spazio al lancio delLLM interamente realizzato in Italia e addestrato da zero per la lingua italiana. Approfondimenti giusti e legittimi, visto che si è trattato delapproccio concreto di una realtà nostrana nei confronti dei variegati strati profondi alla base dei sistemi di intelligenza artificiale. Si chiama Minerva LLM ed è stato realizzato da un team di ricerca all’interno dll’Università La Sapienza di Roma. Ma questa famiglia di modelli di linguaggi su larga scala – ovvero la base di una AI – è attualmente immersa in una serie di problemi e criticità che non la rendono affidabile. Minerva LLM, il progetto italiano ha tanti problemi Le prime tre versioni (che hanno tre database differenti per quel che riguarda il numero di fonti) sono state caricate qualche settimana fa sulla piattaforma HuggingFace e molti utenti hanno potuto testare le potenzialità di questo sistema.