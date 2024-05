Il popolo dei senza diritti Dai malati terminali alle famiglie arcobaleno - i dimenticati dalla Destra

Il grande ritorno in pubblico di re Carlo III è avvenuto nel giorno di Pasqua, quando il monarca si è unito alla regina Camilla e ad altri membri della famiglia reale per la messa tenutasi nella Cappella di San Giorgio. La sua comparsa è stata interpretata come un tentativo di rassicurare il pubblico dopo che il sovrano si è ritirato dai doveri pubblici in seguito all'annuncio di Buckingham Palace all'inizio di febbraio che era in cura per un tipo non specificato di cancro.

iltempo