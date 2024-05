Il patron Rivetti conferma | Si va avanti con Bisoli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Alla presentazione di Andrea Catellani quale nuovo direttore sportivo non poteva certo mancare il presidente Carlo, che ha introdotto la conferenza stampa rivolgendo parole di ringraziamento e di stima al diesse uscente: "Il mio ringraziamento va a Davide Vaira, che è stato con noi tre anni ed ha portato dei risultati: al primo anno la promozione dalla serie C e la Supercoppa, e due decimi posti in altrettanti anni di serie B. Una bella avventura vissuta insieme, ma abbiamo ritenuto che fosse finito un ciclo ed abbiamo voluto iniziarne uno nuovo, con una persona che gode della mia più profonda stima per quello che ha fatto nella sua vita e per ciò che ha fatto in questo suo primo anno alla guida del nostro settore giovanile, che sta crescendo in modo importante. Andrea Catellani a Modena d’altronde lo conoscete già bene tutti e presentarlo mi sembra anche un tantino... ridondante, come ripeto qui a Modena tutti sanno bene chi è ed il suo valore".