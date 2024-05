Il parco botanico della dimora storica fiorisce d’ortensie e iniziative per tutti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 25 maggio 2024) Ildi Villa del Grumello ospita oltre 120 varietà di ortensie, compresi esemplari rari, distribuite lungo i viali principali e in alcune aree tematiche del giardino. Per celebrare questa ricca collezione l’associazione Villa del Grumello organizza per domenica 2 giugno una giornata die un mercatino diffuso nel. Si inizia alle 10 con un momento dedicato alle discipline energetiche, “L’invito di Ortensia: coltiviamo il nostro giardino interiore“, camminata lenta con esplorazione sensoriale. Alle 11.15 e alle 15 doppia passeggiata botanica nel. Alle 16.30 “Trame floreali: l’ortensia in dimostrazione“, evento rivolto ad appassionati di verde e di fiori. Per i più piccoli dalle 10 alle 17 laboratorio di origami e alle 15.30 alla Serretta del Grumello copia dal vivo con acquerelli per bimbi dai 5 anni. Inoltre mercantino diffuso nelcon dimostrazioni e alle 17 merenda sotto al grande Cedro.