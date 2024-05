Il Papa alla Giornata dei bambini | La pace è sempre possibile  

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 25 maggio 2024) AGI - Un pomeriggio di festa, gioia, musica, colori. Lo Stadio Olimpico di Roma è stato il teatro della primaMondiale dei, voluta fortemente daFrancesco. In oltre 50 mila sono arrivati da tutto il mondo, da 101 Nazioni. Migliaia di magliette diverse hanno colorato gli spalti da dove sventolavano le diverse bandiere. Un unico obiettivo: chiedere la. "La", affermaFrancesco che come un nonno affettuoso distribuisce caramelle ai piccoli "fan" e mostra il primo gesto di: una stretta di mano. "Voi potete fare una vera rivoluzione con queste domande e con queste inquietudini", sottolinea poi aiche da tutti i Continenti gli hanno posto domande sul perché esiste la guerra, sul come si possa essere fratelli tutti. "So che siete tristi per le guerre", "oggi ho ricevutofuggiti dall'Ucraina che avevano tanto dolore per le guerre e alcuni di loro erano feriti", "so che siete addolorati perché tanti vostri coetanei non possono andare a scuola", "ci sono realtà che anche io porto nel cuore e prego per loro", risponde Francesco che invita ia pregare per i loro coetanei, quelli che "sono in guerra", quelli "che non hanno da mangiare", quelli "che non possono andare a scuola", quelli "ammalati e nessuno li cura".