Il Papa ai medici cattolici | Curare il malato significa anche prendersi cura delle sue relazioni

“Vogliamo la verità, vogliamo capire come è morto nostro figlio”. La famiglia di Mattia Giani, il giovane calciatore morto dopo un malore in campo, vuole risposte. Lo dice papà Sandro, aggiungendo che è pronto a sporgere denuncia. tpi

Bimbi accoltellati dal papà: al piccolo è stata estratta dalla testa la punta del coltello, è in ripresa - Bimbi accoltellati dal papà: al piccolo è stata estratta dalla testa la punta del coltello, è in ripresa - È stato trasferito dal Civico all'ospedale Di Cristina: non è più intubato ed ha iniziato a mangiare, la sorellina resta invece ancora sedata. In mattinata, il meccanico 34enne accusato di triplice te ... agrigentonotizie

Papa Francesco: “il medico di famiglia è una figura fondamentale” - papa Francesco: “il medico di famiglia è una figura fondamentale” - Il medico di famiglia è “una figura fondamentale, che unisce in sé competenza e prossimità”. Lo ha detto il papa, ricevendo in udienza i partecipanti all’Incontro internazionale promosso da “Somos Com ... agensir

L’operatore del 118 intervenuto a Cianciana: “Così ho convinto il papà barricato in casa a darmi la bimba” - L’operatore del 118 intervenuto a Cianciana: “Così ho convinto il papà barricato in casa a darmi la bimba” - Al momento le condizioni dei due bambini feriti dal padre restano critiche, ma c’è un cauto ottimismo da parte dei medici dell'ospedale Di Cristina sulla possibilità che i due fratellini rispondano ... fanpage