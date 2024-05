Il nuovo depuratore avanza Terminato il primo lotto eviterà multe dall’Europa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 25 maggio 2024) Sono terminati i lavori deldeldi Mairano e del relativo collettore, che nell’immediato sarà a servizio del solo centro abitato di Mairano. "Un investimento importante – spiega il direttore tecnico di Acque Bresciane, Mauro Olivieri (nella foto) –. Ad oggi i costi degli interventi già realizzati ammontano a circa 3,8 milioni di euro per ile 1,7 per il collettamento, i cui lavori sono durati circa tre anni. Un tassello fondamentale per completare lo schema di depurazione intercomunale, a servizio anche di Lograto, Maclodio, Brandico e Longhena, con progressivi ampliamenti delimpianto sino a raggiungere una potenzialità di circa 20.000 utenze e la realizzazione dei collettori intercomunali dei comuni progressivamente allacciati". Ilè stato completato, relativamente alla linea acque, per servire 9mila abitanti equivalenti; la linea di trattamento dei fanghi, con stabilizzazione aerobica e disidratazione, verrà invece realizzata con il secondodei lavori, già appaltati e che inizieranno entro l’estate con la previsione di concludersi nel 2025.