Il nulla del dibattito politico italiano nelle voci urlate per darsi ragione

(Di sabato 25 maggio 2024) La primissima versione di questo scrittarello del martedì sul Foglio cui mi aveva convitato Claudio Cerasa mi pare l’avessi scritta nell’ordine delle diecimila battute o forse più, che non sono poche sulla pagina di un quotidiano. Ne ero soddisfatto, il brodo mi pareva sufficientemente lungo e denso, da affondarci il cucchiaio e ritrarne bocconcini appetitosi da gustare. Ero tutto contento di aver afferrato per il collo la mia preda intellettuale, di avermene fatta una medaglia al valore. C’ero andato a fondo. Avevo scavato entro alle viscere dell’argomento. Mi ci ero dato a un rumoroso debutto che credevo spumeggiante. E invece non era affatto così, quanto piuttosto il mio era invece il fiasco del debuttante. Il brodo per l’appunto sbrodava da tutte le parti del piattino, lì dove abbisognavano cinque o dieci parole ce ne avevo ficcato quindici o venti. Avevo allungato e allungato e allungato e messo punti e virgole troppo lontani gli uni dagli altri.