Il Napoli tra Conte e Gasperini

(Di sabato 25 maggio 2024) Il prossimo allenatore del: di seguito alcune righe tratte dal sito www.gianlucadimarzio.com. Tra Gian Pieroe l’Atalanta, al momento, non c’è ancora intesa sul rinnovo del contratto. I colloqui sono proseguiti nella giornata odierna. L’allenatore è fermo sulla sua richiesta di un prolungamento fino al 2027, mentre il club offre un rinnovo fino al 2026. L’intesa trae l’Atalanta per il rinnovo del contratto non è ancora stata trovata. Non solo: l’Atalanta eL’attuale scadenza del contratto dell’allenatore è fissata al 2025. Il club bergamasco offre un anno in più rispetto alla scadenza attuale, quindi fino al 2026, mentre l’allenatore vorrebbe un prolungamento fino al 2027. Ancora nessuna fumata bianca, non è escluso un nuovo incontro entro questa sera tra le parti. Questo è stato un anno speciale per la Dea. La notte indimenticabile della Dea Il successo per 3-0 nella finale di Europa League contro il Bayer Leverkuesn di Xabi Alonso ha rappresentato un momento indimenticabile per il club e per l’intera città di Bergamo.

Zazzaroni: ”Italiano ha avuto un contatto col Bologna oggi, ma lui aspetta ancora il Napoli. Juric potrebbe essere il primo candidato per l’Atalanta nel caso in cui Gasperini venisse a Napoli” De Maggio, Marcolin, Specchia, Zazzaroni, Tosto, Cannavo, Alvino e Padovano sono intervenuti a Radio Goal sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli per parlare del prossimo allenatore del Napoli, dei calciatori accostati alla Club Azzurro e di tanto altro. terzotemponapoli

L’Atalanta non ha trovato ancora nessuna intesa per Gasperini. Le parti si sono riviste ma non sono giunte ad un accordo. Indipendentemente da questa trattativa, il Napoli va avanti con Conte. Aumentati i contatti per l’intesa. ilnapolista

Colpo di scena in casa Atalanta, il rinnovo di Gasperini non è ancora sicuro: svelata la reazione del Napoli. Ad un giorno dall’ultimo match di campionato contro il Lecce, in casa Napoli l’attenzione è focalizzata unicamente su ciò che accade fuori dal campo. spazionapoli

Allenatore Napoli, Gasperini non ha accordo con l'Atalanta ma ADL accelera per Conte! - Allenatore napoli, gasperini non ha accordo con l'Atalanta ma ADL accelera per Conte! - 16.00 - Arrivano novità dalla redazione di Sky Sport sul futuro di Gian Piero gasperini che tanto piace al napoli per la panchina. Come scrive Gianluca Di Marzio, ancora nessuna intesa tra le parti ... tuttonapoli

SKY - ADL ha scelto Conte, decisioni non dipenderanno da sviluppi Gasperini-Percassi - SKY - ADL ha scelto Conte, decisioni non dipenderanno da sviluppi gasperini-Percassi - L'esperto di mercato di Sky, Gianluca Di Marzio, ha precisato che le decisioni di De Laurentiis non dipenderanno dalle scelte di gasperini. areanapoli

Gasperini-Atalanta, trattativa in corso: il Napoli vigila - gasperini-Atalanta, trattativa in corso: il napoli vigila - In un clima di crescente attesa e incertezza, le trattative per il rinnovo del contratto di Gian Piero gasperini con l'Atalanta continuano a tenere banco ... gonfialarete