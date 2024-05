Il mistero del corriere sparito con borse del valore di 500 000 euro | cos’è successo davvero?

(Di sabato 25 maggio 2024) Grande ansia e apprensione per le sorti di Nicolas Matias Del Rio,48enne residente ad Abbadia San Salvatore, in provincia di Siena, scomparso sul Monte Amiata in circostanze molto sospette. Il telefono delè stato agganciato l’ultima volta ad una cella della telefonia a Santa Fiora, mentre effettuava una telefonata al suo datore di lavoro. Ildella telefonata Proprio sulla telefonata si stanno concentrando le attenzioni degli inquirenti, che stanno provando a ricostruire gli ultimi spostamenti del 48enne. Del Rio aveva appena finito di caricare sul suo furgoneper undi 500.000, dopodiché avrebbe chiamato il titolare della sua azienda a Piancastagnaio per dirgli che alcune persone volevano parlare con lui. A quanto pare erano dirigenti di un’altra azienda, che avrebbero voluto ingaggiare ilper effettuare una piccola consegna per loro.

