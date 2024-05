Il ministro Piantedosi telefona a Massimo Giannini | Le chiedo scusa a nome della Polizia

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 25 maggio 2024) Ildegli Interni Matteohato ae si èto aper l’episodio raccontato l’altra sera dal giornalista durante il programma tv Otto e Mezzo, in onda su La7.ha rivelato che una notte di due mesi fa è stato svegliato alle 4 da quattro poliziotti, presentatisi da lui per notificargli una querela per diffamazione. L’editorialista de La Repubblica stava dormendo in un hotel di Milano dopo essere stato ospite del programma Che tempo che fa, durante il quale aveva rivolto dure critiche al Governo Meloni. Secondo il giornalista, la visita notturna delle forze dell’ordine è stata un atto intimidatorio verso la stampa che ha avuto una “regia politica”. Secondo quanto riporta La Repubblica, nel pomeriggio di ieri ilhato a: quello che è accaduto “è un fatto oggettivamente molto grave”, ha riconosciuto il capo del Viminale.