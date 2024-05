Il ministro della giustizia Nordio | Nessun privilegio in carcere per Chico Forti

(Di sabato 25 maggio 2024) VERONA - Come per Filippo Turetta, così anche per. Per entrambi i detenuti "famosi" neldi Montorio Veronese è scoppiata la polemica sui presunti.

“Quella foto che ritrae me con Chico Forti, intanto, non è stata fatta col mio cellulare perché l’ho consegnato alla polizia penitenziaria, come da regola. Ho chiesto il permesso alla direttrice, mica faccio le foto da solo. ilfattoquotidiano

Dopo il suo rientro in Italia il condannato per omicidio Chico Forti è stato trasferito nel carcere di Verona. Poi ne è uscito per fare visita alla madre a Trento. Nel frattempo ha fatto anche qualche giro della struttura e si è meravigliato per il cuoco professionale che gli prepara pranzi e cene. open.online

Antipatie e gelosie accendono una rivolta dei detenuti contro Chico Forti in carcere: “E’ trattato come un divo del cinema”. La rivolta in carcere contro Chico Forti (credits @TG1) – Ilcorrieredellacitta.comSta generando problemi la presenza di Chico Forti nel carcere di Verona. ilcorrieredellacitta

Chico Forti è innocente secondo il fratello della vittima: Bradley Pike scrive una lettera alla madre di Forti - chico Forti è innocente secondo il fratello della vittima: Bradley Pike scrive una lettera alla madre di Forti - Il caso di chico Forti continua a tenere banco, in seguito al suo recente trasferimento in Italia dopo 24 anni di detenzione negli Usa: a Quarto Grado è stata letto il messaggio che a suo tempo venne ... informazione

