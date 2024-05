Il Ministro della Difesa Guido Crosetto è stato dimesso dall’ospedale | ecco come sta

(Di sabato 25 maggio 2024) Ileraricoverato a causa di una pericardite; èoggi dal San Carlo di Nancy dove si trovava da martedì. Ilsta IlSan Carlo di Nancy dove si trovava da martedì a causa di un episodio di pericardite. Ilha lasciato la struttura ospedaliera già nella giornata di ieri; al momento l’esponente di Fratelli D’Italia si trova a casa e sta meglio.aveva avuto un malore durante lo svolgimento del Consiglio Supremo dial Quirinale; questa è la seconda volta, nel nel giro di pochi mesi, che ricorre al ricovero ospedaliero a causa del malessere. Ilaveva abbandonato la riunione in ambulanza ed èricoverato nello stesso ospedale in cui si era recato già a febbraio. Il professor Giuseppe Speziale, primario di Cardiochirurgia del San Carlo di Nancy,riporta AGI, ha confermato l’episodio di pericardite: “Gli accertamenti clinici hanno confermato che si è trattato di un nuovo episodio di pericardite presentatosi in forma molto più dolorosa rispetto all’episodio precedente e,allora, senza implicazioni cardiache.

