Il ministro Crosetto è stato dimesso dall' ospedale

(Agenzia Nova) – Le condizioni di salute del ministro della Difesa, Guido Crosetto (nella foto), sono in netto miglioramento. “Gli accertamenti clinici hanno confermato che si è trattato di un nuovo episodio di pericardite presentatosi in forma molto più dolorosa rispetto all’episodio precedente e, come allora, senza implicazioni cardiache.

