Il Milan saluta Pioli insieme a Giroud e Kjaer | Avete messo il fuoco nel mio cuore

(Di sabato 25 maggio 2024) “E’ la serata dei ringraziamenti. Comincio dalle persone che mi hanno voluto qui e che mi hanno dato la possibilità di allenare un club fantastico. Grazie alla proprietà, a tutti i dipendenti di Casae diello, al mio staff, ai miei giocatori. Siete speciali e certe cose rimarranno. Poi ci siete voi tifosi. Siete stati tantissimi, cispronato, stimolato e dato energia che abbiamoin campo. Abbiamo perso e sofferto, abbiamo vinto e gioito. Le emozioni che abbiamo vissuto ci rimarranno dentro.ilnel mioe non vi dimenticherò”. Stefanohato con queste parole i tifosi delal termine della partita contro la Salernitana, l’ultima per il tecnico emiliano sulla panchina dei rossoneri, club che ha guidato per cinque anni vincendo uno scudetto. Per l’occasione, è stato organizzato un cerimoniale nel quale sono stati celebrati il tecnico e altri due giocatori che hannoto quest’oggi, vale a dire