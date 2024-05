Il mellifluo garantismo anti israeliano è la versione internazionale della retorica di Mani Pulite

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 25 maggio 2024) Nel Paese, questo perduto nostro Paese in girotondo per l’incriminazione dell’Entità Sionista, spira un venticello «la giustizia faccia il suo corso», un’arietta «le sentenze non si commentano», una brezza «ci vuole rispetto per la magistratura». È unadaarcobalen-transnazionale sulla scena giudiziaria che impanca il libanese from the river to the sea al posto del molisano coi piccioli nella scatola di scarpe e il frontman gaelico-pachistano in luogo del dottor «non si tratta di innocenti, ma di colpevoli che l’hanno fatta franca», quello che se un detenuto si ammazza è un peccato perché non può dargli altri nomi di gente da arrestare: con la differenza che qui non si discutemadre di tutte le tangenti, ma del pargolo dei Protocolli dei Savi di Sion che si è fatto cresciutello e non si accontenta di cospirare, s’è messo pure a fare apartheid e genocidio. E come allora la giustizia doveva fare il suo corso, così ora.