(Di sabato 25 maggio 2024) Jonathan Maldonato, il 37enne in carcere con l'accusa diomicidio della moglie Soukraina El Basri, l'influencer Siu, nell'interrogatorio in questura a Biella ha sostenuto che.

È uscita dal coma Soukaina El Basri, per tutti Siu, la giovane modella e influencer biellese finita in terapia intensiva per una profonda ferita al torace e una lacerazione dell'arteria mammaria. Il marito della donna, Jonathan Maldonado, è stato arrestato per tentato omicidio. today

La difesa di Jonathan Maldonato, marito di Soukraina El Basri, l'influncer Siu ricoverata in ospedale, accusato di tentato omicidio: "Quando ero in chiamata con il 118 Soukaina mi ha indicato quel mobile con la testa dicendomi ‘il mobile, il mobile’, e io ho colto questa cosa e sono andato ad appoggiare la mano sporca di sangue sul mobile". fanpage

Ieri, venerdì 24 maggio, è stato il giorno dell’interrogatorio di Jonathan Maldonato, in carcere con l’accusa di aver provato a uccidere la moglie Soukaina El Basri, influencer nota come «Siu». Il 36enne ha parlato al pubblico ministero Paola Francesca Ranieri e al capo della Squadra mobile della procura di Biella. open.online

Il marito di Siu: «Ha tentato il suicidio, temeva ricovero in psichiatria. Era nervosa per alcuni messaggi su Instagram» - Il marito di Siu: «Ha tentato il suicidio, temeva ricovero in psichiatria. Era nervosa per alcuni messaggi su Instagram» - Questa mattina in tribunale a Biella si è svolta l'udienza di convalida dell'arresto di Jonathan Maldonato, il 37enne in carcere con l'accusa di tentato omicidio della moglie Soukraina El Basri, ... leggo

Marito dell'influencer, la difesa chiede la scarcerazione - marito dell'influencer, la difesa chiede la scarcerazione - Questa mattina in tribunale a Biella si è svolta l'udienza di convalida dell'arresto di Jonathan Maldonato, il 37enne in carcere con l'accusa di tentato omicidio della moglie Soukraina El Basri, influ ... ansa

Trovato morto a Palermo il marito di Francesca Donato, eurodeputata della Dc: era in auto con una fascetta stretta al collo - Trovato morto a Palermo il marito di Francesca Donato, eurodeputata della Dc: era in auto con una fascetta stretta al collo - Lo hanno trovato morto nella sua auto, con una fascetta stretta al collo. È in queste condizioni che a Palermo è stato rinvenuto il corpo di Angelo Onorato, marito di Francesca Donato, eurodeputata de ... ilfattoquotidiano